Probudite se uz Euronews Jutro: Kako će ukidanje američkih carina uticati na investicije i kreditni rejting naše zemlje

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
Probudite se uz Euronews Jutro: Kako će ukidanje američkih carina uticati na investicije i kreditni rejting naše zemlje

O brojnim temama iz sveta politike, ekonomije, zdravstva, prosvete, umetnosti i sporta i sutra ćemo govoriti u emisiji Euronews Jutro.

Sa vama od osam sati je Bojana Drašković koji će sa svojim gostima razgovarati o svim aktuelnim pitanjima. U izdanju za subotu, 25. jul, izdvajamo: Dok za šezdesetak država širom sveta SAD uvodi drastične carine, one se Srbiji ukidaju. Tu vest je obelodanio predsednik Aleksandar Vučić. Kako će ovo uticati na investicije i kreditni rejting naše zemlje, a kako na privredu i životni standard? Koliko će dugo ove takse iznositi 0 posto? Da li je ova odluka posledica
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