U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom.

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
U Pećincima uhapšena dva muškarca zbog teške nesreće i nepružanja pomoći povređenom.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su V.

M. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i M. T. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Kako se sumnja, V.M. je 19. jula, upravljajući putničkim vozilom ford tranzit, udario šezdesetogodišnjeg muškarca koji je gurao bicikl, a potom zajedno sa suvozačem M.T, napustio lice mesta,
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