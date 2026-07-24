Uživo: Rat u Ukrajini Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast porastao na 10, ranjeno 100
Euronews pre 1 sat | Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Rat u Ukrajini traje 1.612 dana. Ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju u Rusiji i širenje rata, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom zajedničkog obraćanja medijima sa irskim premijerom Majklom Martinom, koji boravi u poseti Kijevu. U međuvremenu, bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je, komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, da neće da prihvati nijednu drugu,