Uživo: Rat u Ukrajini Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast porastao na 10, ranjeno 100

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews Srbija, Tanjug
Uživo: Rat u Ukrajini Broj poginulih u ruskom raketnom napadu na Kijevsku oblast porastao na 10, ranjeno 100
Rat u Ukrajini traje 1.612 dana. Ruski lider Vladimir Putin priprema dodatnu mobilizaciju u Rusiji i širenje rata, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tokom zajedničkog obraćanja medijima sa irskim premijerom Majklom Martinom, koji boravi u poseti Kijevu. U međuvremenu, bivši ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov izjavio je, komentarišući funkcije koje mu je ponudio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, da neće da prihvati nijednu drugu,
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