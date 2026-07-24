Brana „Svračkovo” se gradi bez zastoja, uvedeni podizvođači za specijalizovane radove
Glas Zapadne Srbije pre 16 minuta
skladu sa utvrđenom dinamikom, saopštilo je Javno vodoprivredno preduzeće „Srbijavode”.
Kako se navodi, radovi se svakodnevno odvijaju pod nadzorom investitora, stručnog nadzora i nadležnih državnih institucija, dok se na terenu preduzimaju sve potrebne mere kako bi ovaj kapitalni projekat bio završen u skladu sa zakonom i ugovorenim obavezama. Na zahtev glavnog izvođača, uz saglasnost investitora, u realizaciju pojedinih specijalizovanih radova uključeni su podizvođači. Reč je pre svega o izgradnji cevovoda sirove vode, za koju je bila potrebna