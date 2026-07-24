Berghuis se naježio zbog Tadića: „On je razlog zbog kog poželite da dođete u Ajaks!“

Stiven Berghuis nije skrivao emocije nakon susreta sa nekadašnjim saigračem Dušanom Tadićem, a govorio je i o prvim utiscima posle zvaničnog debija Mičela Sančeza na klupi Ajaksa.

Dušan Tadić bio je jedna od centralnih figura utakmice Vojvodine i Ajaksa, iako nije bio na terenu. Nekadašnji kapiten oba kluba pojavio se na stadionu „Karađorđe“, gde su ga posebno srdačno dočekali navijači holandskog velikana, a njegov bivši saigrač Stiven Berghuis nije skrivao oduševljenje. Ajaks je na početku nove takmičarske godine ubedljivo savladao Vojvodinu sa 4:1, a Berghuis je postigao pogodak kojim je gostujuća ekipa u 37. minutu ponovo stigla do