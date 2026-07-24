Berghuis se naježio zbog Tadića: „On je razlog zbog kog poželite da dođete u Ajaks!“

Hot sport pre 37 minuta
Berghuis se naježio zbog Tadića: „On je razlog zbog kog poželite da dođete u Ajaks!“

Stiven Berghuis nije skrivao emocije nakon susreta sa nekadašnjim saigračem Dušanom Tadićem, a govorio je i o prvim utiscima posle zvaničnog debija Mičela Sančeza na klupi Ajaksa.

Dušan Tadić bio je jedna od centralnih figura utakmice Vojvodine i Ajaksa, iako nije bio na terenu. Nekadašnji kapiten oba kluba pojavio se na stadionu „Karađorđe“, gde su ga posebno srdačno dočekali navijači holandskog velikana, a njegov bivši saigrač Stiven Berghuis nije skrivao oduševljenje. Ajaks je na početku nove takmičarske godine ubedljivo savladao Vojvodinu sa 4:1, a Berghuis je postigao pogodak kojim je gostujuća ekipa u 37. minutu ponovo stigla do
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Pandurović: U Lučanima da potvrdimo ono što smo pokazali u prvom kolu

Pandurović: U Lučanima da potvrdimo ono što smo pokazali u prvom kolu

RTV Novi Pazar pre 17 minuta
"Vadi sina napolje" Tanjga odgovorio navijačima: To nisu ljudi koji žele dobro Vojvodini

"Vadi sina napolje" Tanjga odgovorio navijačima: To nisu ljudi koji žele dobro Vojvodini

Kurir pre 27 minuta
"Može li to da radi iskreni navijač Vojvodine?": Tanjgi se uopšte ne sviđa šta je čuo na Karađorđu

"Može li to da radi iskreni navijač Vojvodine?": Tanjgi se uopšte ne sviđa šta je čuo na Karađorđu

Mondo pre 2 minuta
Ne želim da igram kako protivnik želi: Ovako je trener Radničkog najavio meč sa Čukaričkim

Ne želim da igram kako protivnik želi: Ovako je trener Radničkog najavio meč sa Čukaričkim

Večernje novosti pre 2 sata
Radnički dočekuje Čukarički u potrazi za prvim bodovima, ulaz slobodan

Radnički dočekuje Čukarički u potrazi za prvim bodovima, ulaz slobodan

Gradski portal 018 pre 3 sata
Radnički protiv Čukaričkog prvi put pred Nišlijama: Slobodan ulaz na „Čair“, Neđić želi pobedu

Radnički protiv Čukaričkog prvi put pred Nišlijama: Slobodan ulaz na „Čair“, Neđić želi pobedu

Glas juga pre 3 sata
Odloženo gostovanje Crvene zvezde u Surdulici

Odloženo gostovanje Crvene zvezde u Surdulici

Jug press pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KarađorđeVojvodinaAjaxAjaksDušan Tadić

Sport, najnovije vesti »

Sedam sumnjivih utakmica Mundijala

Sedam sumnjivih utakmica Mundijala

Sport klub pre 27 minuta
Pandurović: U Lučanima da potvrdimo ono što smo pokazali u prvom kolu

Pandurović: U Lučanima da potvrdimo ono što smo pokazali u prvom kolu

RTV Novi Pazar pre 17 minuta
Lebron napustio Lejkerse, karijeru nastavlja u Filadelfiji

Lebron napustio Lejkerse, karijeru nastavlja u Filadelfiji

RTS pre 7 minuta
Berghuis se naježio zbog Tadića: „On je razlog zbog kog poželite da dođete u Ajaks!“

Berghuis se naježio zbog Tadića: „On je razlog zbog kog poželite da dođete u Ajaks!“

Hot sport pre 37 minuta
Sabalenka kopira Novaka: „Imitiram samo najbolje, njegova tehnika mi je pomogla!“

Sabalenka kopira Novaka: „Imitiram samo najbolje, njegova tehnika mi je pomogla!“

Hot sport pre 7 minuta