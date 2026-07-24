Lebron otkrio zašto je izabrao Filadelfiju: „Nije zbog novca – želim još jednu titulu!“

Hot sport pre 2 sata
Lebron otkrio zašto je izabrao Filadelfiju: „Nije zbog novca – želim još jednu titulu!“

Najbolji strelac u istoriji NBA lige ozbiljno je razmišljao o penziji, ali su ga ljubav prema košarci i prilika da napadne peti šampionski prsten odveli među Seventisikserse.

Lebron Džejms konačno je objasnio zbog čega je napustio Los Anđeles Lejkerse i odlučio da poslednje poglavlje svoje veličanstvene karijere napiše u dresu Filadelfija Seventisiksersa. Kako je poručio, novac više nije faktor koji može da utiče na njegov izbor – jedino o čemu razmišlja jeste još jedan napad na šampionski prsten. Posle eliminacije Lejkersa, četrdesetjednogodišnji košarkaš ozbiljno je razmatrao mogućnost da završi karijeru. Nije želeo da donese odluku
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