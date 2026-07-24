Skupština Beograda danas o uspostavljanju integrisanog bezbednosnog sistema

Insajder pre 1 sat  |  Beta
Skupština Beograda danas o uspostavljanju integrisanog bezbednosnog sistema

Odbornici Skupštine Beograda danas će na sednici razmatrati više tačaka dnevnog reda, među kojima je i Predlog projekta javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema Beograda kao projekta od javnog interesa.

Foto: Stefan Goranović Opozicija je prethodno kritikovala taj predlog, navodeći da bi desetogodišnje javno-privatno partnerstvo trebalo da košta 81 milijardu dinara, odnosno 692 miliona evra. Ocenili su da i bi pokretanje tog projekta u kom bi privatni partner birao, angažovao i organizovao oko 2.200 ljudi koji bi obavljali i "pozorničke patrole" u školama, vrtićima i drugim javnim objektima, vodilo stvaranju "paravojske". Na dnevnom redu današnje sednice su i
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