Skupština Crne Gore izglasala rekonstrukciju vlade

Insajder pre 1 sat  |  Tanjug
Skupština Crne Gore izglasala rekonstrukciju vlade

Skupština Crne Gore podržala je sinoć, glasovima vladajuće većine, predlog za rekonstrukciju vlade i za njene nove članove izabrala Radoša Zečevića, Zorana Jojića, Jovana Vučurovića i Jelenu Borovinić Bojović.

A man walks on a street decorated with national flags in Montenegro's capital Podgorica, Monday, May 18, 2026. (AP Photo/Risto Bozovic) Doskorašnja šefica podgoričkog parlamenta Jelena Borovinić Bojović izabrana je za potpredsednicu vlade za zdravstvo i socijalno staranje, direktor podgoričkog preduzeća "Putevi" Radoš Zečević iz Nove srpske demokratije (NSD) izabran je novog ministra saobraćaja, Zoran Jojić iz Socijalističke naodne partije (SNP) izabran je za
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