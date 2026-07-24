"Trgovina postala sredstvo političkog pritiska": Tramp carinama pritiska 60 zemalja, Srbija za sada pošteđena

Insajder pre 48 minuta  |  Željko Bošnjaković
"Trgovina postala sredstvo političkog pritiska": Tramp carinama pritiska 60 zemalja, Srbija za sada pošteđena

Sjedinjene Američke Države uvele su carine od 10 i 12,5 odsto na robu iz 60 zemalja, uključujući Evropsku uniju i Kinu, uz obrazloženje da te države nedovoljno sprovode zabranu uvoza proizvoda nastalih prinudnim radom. Dimitrije Milić iz Novog trećeg puta ocenjuje za Insajder da je reč o nastavku transakcionog pristupa Donalda Trampa, u kojem carine nisu samo ekonomska mera, već sredstvo političkog pritiska i pregovaranja.

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon Prema njegovim rečima, pozivanje na prinudni rad jeste legitimna tema, ali istovremeno predstavlja novi pravni osnov kojim Bela kuća pokušava da obnovi gotovo globalne carine nakon što je prethodne mere poništio Vrhovni sud. Milić upozorava da bi posledice mogle da budu veći troškovi za američke kompanije i potrošače, dalje prilagođavanje lanaca snabdevanja i nastavak fragmentacije svetske trgovine. Carina od 10 odsto uvedena je na
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