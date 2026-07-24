Zabrinjavajuće slike u slivu Južne Morave, građani uznemireni zbog pritoke crne boje (VIDEO)

Ovih dana u slivu Južne Morave meštani su primetili više uznemirujućih slika. Ekipa Insajder TV obišla je dve lokacije u okolini Leskovca i Bojnika i zabeležila dva ekološka akcidenta. Oba slučaja prijavljena su odeljenju za suzbijanje ekološkog kriminala u Leskovcu.

Insajder/Screenshot Južna Morava ovih dana ima izrazito crnu pritoku u okolini Leskovca, i pobelelu Pustu reku kod Bojnika koja se u nju uliva. Udruženje građana iz Leskovca želi da se nađu odgovorni. "Upravo sam podneo prijavu protiv NN lica zbog sumnje da je izvršeno krivično delo zagađenje životne sredine iz člana 206 krivičnog zakonika policijskoj upravi u Leskovcu, odeljenju za suzbijanje ekološkog kriminala", kaže za Insajder Vladimir Šiškin iz UG "Ujedinjeni