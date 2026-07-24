Vranjanac uhapšen u BiH: Banjalučko tužilaštvo traži pritvor

VRANJE- BANJA LUKA Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci je 23. jula 2026. godine uputilo sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Kotor Varošu predlog za određivanje mere pritvora protiv M.

A. rođenog u Vranju 1982. godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično delo izazivanje opšte opasnosti. U saopštenju Okružnog javnog tužilaštva u Banja Luci se navodi „da je osumnjičeni po prethodnom dogovoru sa dva lica iz Sarajeva, koja su mu dala uputstva i uručila ručnu bombu i sa kojima je postigao dogovor da za određeni iznos novca baci bombu, dana 21. jula oko 4,30 sati došao je ispred porodične kuće vlasništvo B. M. iz Kotor Varoši, gde je