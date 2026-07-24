Najveće prosečne plate na jugu u Nišu, Pirotu i Kuršumliji, ali i dalje su manje od republičkog proseka

Južne vesti pre 5 sati  |  Jelena Canić Milanović
Najveće prosečne plate na jugu u Nišu, Pirotu i Kuršumliji, ali i dalje su manje od republičkog proseka

Najviša prosečna zarada u maju 2026. godine na jugu zabeležena je u Nišu – 114.084 dinara, a potom u Kuršumliji – 105.701 i Pirotu – 105.307 dinara, dok je najniža u Bojniku – 81.731 dinar.

Najveće prosečne plate na jugu i dalje su manje od republičkog proseka koji je, prema podacima Zavoda za statistiku, u maju iznosio 118.398 dinara. Jedino mesto na jugu koje ima veću prosečnu platu od republičke je niška opština Medijana sa prosekom od oko 127 hiljada dinara. Najveća prosečna plata u Srbiji je u Beogradu – 145 hiljada dinara, potom u Boru – 138 hiljada i Novom Sadu – 133 hiljade. U vrhu po zaradama su i Smederevo sa 123 hiljade, Pančevo sa oko 117
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