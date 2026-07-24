Novi automobili sve traženiji u Srbiji - za šest meseci registrovano 3.300 vozila više nego lane

Tržište novih vozila u Srbiji nastavilo je snažan rast i u prvom polugodištu 2026. godine, saopštila je Srpska asocijacija uvoznika vozila i delova.

U prvih šest meseci 2026. godine u Srbiji je prvi put registrovano 22.155 novih putničkih i lakih komercijalnih vozila, što je za 3.327 vozila više nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima Srpske asocijacije uvoznika vozila i delova, to predstavlja rast od 17,67 odsto i potvrđuje nastavak pozitivnih kretanja na domaćem automobilskom tržištu. Kada je reč o putničkim automobilima, u prvih šest meseci godine prvi put je registrovano 19.515 vozila, što je