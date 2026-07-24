Država deli luksuzne Ekspo stanove: Od jeseni kreće velika nagradna igra, evo šta tačno morate da uradite da biste dobili nekretninu u Surčinu

Pripreme za organizovanje nagradne igre, koja će početi na jesen 2026. godine u okviru specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd, već su u toku.

Kako je saopštila kompanija Ekspo 2027 Beograd, glavne nagrade biće stanovi izgrađeni u okviru Ekspo kompleksa u Surčinu, a tokom svakog javnog izvlačenja biće dodeljen po jedan stan. Kako se navodi, Vlada Srbije donela je odluku o obrazovanju Radne grupe koja će koordinisati pripremu svih pravnih, organizacionih i tehničkih aktivnosti neophodnih za sprovođenje nagradne igre. Građani će pravo učešća ostvariti registracijom važeće ulaznice kupljene putem zvaničnih