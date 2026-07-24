Haos! Pojavio se snimak masovne tuče nakon nastupa Ace Lukasa: 80 osoba se puca pesnicama, povređen policajac

Aca Lukas održao je sinoć nastup u Nikšiću, a nakon što je folker sišao sa bine i napustio klub, nastala je tuča u kojoj je učestvovalo preko 80 ljudi.

Snimak koji kruži društvenim mrežama pokazuje da niko nikoga nije štedeo, pa su letele pesnice i flaše, a povređen je i policajac. U tuči su dve osobe lakše povređene, dok je jedan policajac zadobio povredu glave nakon što je pogođen staklenom flašom. Na lice mesta odmah su upućeni pripadnici Odeljenja bezbednosti Nikšić, koji su zatekli veći broj ljudi kako narušavaju javni red i mir, javio je RTCG. Crnogorska policija, se oglasila saopštenjem, koje otkriva