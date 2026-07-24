Isplivali novi detalji milionske prevare u Novom Sadu: Rukovodilac "Yettela" osumnjičen da je novac ulagao u stanove

Kurir pre 2 sata
Isplivali novi detalji milionske prevare u Novom Sadu: Rukovodilac "Yettela" osumnjičen da je novac ulagao u stanove

U nastavku borbe protiv korupcije i finansijskog kriminala pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv korupcije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije, uhapsili su M.

G. (35) iz Temerina, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela pronevera u obavljanju privredne delatnosti i pranje novca. Kako se sumnja, on je od 1. januara 2023. do 14. novembra 2025. godine, kao rukovodilac radnje u Novom Sadu u okviru privrednog društva za telekomunikacije čije je sedište u Beogradu, prisvojio novac koji mu je bio poveren u radu i u nameri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, nije uplatio deo pazara u iznosu od
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