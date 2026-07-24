Kamera uhvatila šokantan trenutak! TV ekipa se pripremala za uključenje uživo, u sekundi usledio potpuni haos (video)

Dok se televizijska ekipa spremala za uživo izveštavanje iz jugozapadne Francuske, u pozadini je iznenada odjeknula eksplozija, što je oštro podsetilo na razmere šumskih požara koji već danima haraju zemljom.

To se dešava nekoliko dana nakon što su dva vatrogasca poginula boreći se sa požarom u blizini aerodroma u Bordou. Francuske vlasti su naredile evakuaciju celog poluostrva Kap Fere na atlantskoj obali, primoravajući desetine hiljada ljudi da napuste svoje domove i kampove, a neki su evakuisani čamcem preko zaliva Arkašon. Požar u regionu Žironda, koji je lokalna prefektkinja Sofi Brokas opisala kao "požar veličine XXL", progutao je više od 10.000 hektara zemlje.