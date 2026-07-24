Masakr na izložbi oružja! Ruske balističke rakete razorile poligon kod Kijeva: Ima mrtvih i ranjenih, u Ukrajini besni rat oko krivca za tragediju (foto/video)

Kurir pre 1 sat  |  Kijev post)
Masakr na izložbi oružja! Ruske balističke rakete razorile poligon kod Kijeva: Ima mrtvih i ranjenih, u Ukrajini besni rat oko…

Ruske snage su napale poligon u Kijevskoj oblasti gde se održavala izložba oružja, ubivši najmanje 10 i ranivši oko 100 ljudi, rekao je generalni tužilac Ruslan Kravčenko.

Proizvođači oružja i vlasti su kasnije potvrdili da je napad bio usmeren na izložbu oružja. Izveštaje o napadu prvobitno je podneo Valerij Borovik, osnivač ukrajinskog proizvođača odbrambene kompanije "Frst Kontakt". - Mislim da ne mogu sve da kažem, ali napad na jednom od poligona za vežbanje, gde se održavala izložba oružja, bio je veoma ozbiljan. Naši poznanici su bili tamo - rekao je Borovik . - Nažalost, ima poginulih i razaranja. Ne mogu da otkrijem lokaciju
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