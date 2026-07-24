Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Izgradnjom auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora grad Čačak postao je jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji.

Međutim, osim glavnih saobraćajnica velika pažnja je posvećena i lokalnoj putnoj infrastrukturi. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić obišao je završetak radova na prvoj fazi asfaltiranja puta u zaseoku Ilijak u Mrčajevcima. Ovaj putni pravac ima ogroman značaj za svakodnevni život i opstanak ljudi na selu. Reč je o kraju u kome pretežno žive poljoprivredna domaćinstva, ali koji se posebno izdvaja po velikom broju mladih ljudi i dece. Reč je o investiciji