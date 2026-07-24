Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Kurir pre 54 minuta  |  RINA
Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Izgradnjom auto-puteva Miloš Veliki i Moravskog koridora grad Čačak postao je jedno od najvažnijih saobraćajnih čvorišta u Srbiji.

Međutim, osim glavnih saobraćajnica velika pažnja je posvećena i lokalnoj putnoj infrastrukturi. Pomoćnik gradonačelnika Čačka Miloš Stevanić obišao je završetak radova na prvoj fazi asfaltiranja puta u zaseoku Ilijak u Mrčajevcima. Ovaj putni pravac ima ogroman značaj za svakodnevni život i opstanak ljudi na selu. Reč je o kraju u kome pretežno žive poljoprivredna domaćinstva, ali koji se posebno izdvaja po velikom broju mladih ljudi i dece. Reč je o investiciji
Otvori na kurir.rs

Čačak »

Težak udes u u Preljini: Dečak teško povređen, tri osobe primljene u bolnicu u Čačku

Težak udes u u Preljini: Dečak teško povređen, tri osobe primljene u bolnicu u Čačku

Nova pre 3 sata
Dečak teško povređen u sudaru kod Čačka

Dečak teško povređen u sudaru kod Čačka

Danas pre 4 sati
RTS: Dečak teško povređen u sudaru u Preljini

RTS: Dečak teško povređen u sudaru u Preljini

N1 Info pre 4 sati
Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Dečak teško povređen.

Teška saobraćajna nesreća kod Čačka: Dečak teško povređen.

Insajder pre 4 sati
(Foto) Izleteo sa kolovoza i zakucao se u zgradu: Nesreća u centru Čačka

(Foto) Izleteo sa kolovoza i zakucao se u zgradu: Nesreća u centru Čačka

Blic pre 4 sati
Povređen dečak (12), automobili uništeni do neprepoznatljivosti! Detalji stravične nesreće na Ibarskoj: Uleteo u suprotnu…

Povređen dečak (12), automobili uništeni do neprepoznatljivosti! Detalji stravične nesreće na Ibarskoj: Uleteo u suprotnu traku i izazvao udes (foto)

Blic pre 4 sati
Težak udes kod Preljine: Automobil smrskan, dvanaestogodišnjak usled teških povreda završio na intenzivnoj nezi

Težak udes kod Preljine: Automobil smrskan, dvanaestogodišnjak usled teških povreda završio na intenzivnoj nezi

Morava info pre 5 sati
Čačak »

Ključne reči

Čačak

Regioni, najnovije vesti »

Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Ovaj zaseok u Mrčajevcima ima najviše dece i mladih: Meštani dobili ono što su dugo čekali - asfalt stiže u Ilijak

Kurir pre 54 minuta
Asfaltiranja, nove ulice, trotoari... Loznica ne miruje ni tokom leta

Asfaltiranja, nove ulice, trotoari... Loznica ne miruje ni tokom leta

Kurir pre 3 sata
Pavle Nikolić učestvovao na karate kampu "Šumarice 2026" za reprezentativce Srbije i perspektivne sportiste

Pavle Nikolić učestvovao na karate kampu "Šumarice 2026" za reprezentativce Srbije i perspektivne sportiste

Plus online pre 1 dan
Hvala što ste sa nama, nastavljamo i dalje da Vas obaveštavamo o svemu

Hvala što ste sa nama, nastavljamo i dalje da Vas obaveštavamo o svemu

Prokuplje press pre 1 dan
„Igre na vodi“ uživo na RTK

„Igre na vodi“ uživo na RTK

RTK pre 1 dan