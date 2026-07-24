Trese se Francuska! Zidan preuzima "trikolore" - zakazana velika konferencija!

Novi selektor fudbalske reprezentacije Francuske biće imenovan narednog utorka, kada se očekuje da će Zinedin Zidan na klupi tog nacionalnog tima zameniti Didijea Dešana.

Fudbalski savez Francuske saopštio je danas da će predsednik te organizacije Filip Dijalo objaviti ime novog selektora na konferenciji za novinare u sedištu saveza u Parizu. Zidan je bez trenerskog angažmana otkako je napustio Real Madrid 2021. godine. On je predvodio Real do tri uzastopne titule u Ligi šampiona od 2016. do 2018. godine. Dešan je bio na čelu Francuske 14 godina, a povukao se nakon Svetskog prvenstva, gde je njegov tim u polufinalu izgubio od