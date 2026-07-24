Brnabić: Sednica Skupštine o poverenju Vladi biće zakazana za 27. jul

Ana Brnabić je rekla da će sednica Narodne skupštine biti zakazana za ponedeljak 27. jul, kada će se videti da li većina u parlamentu ima poverenje u Vladu Đura Macuta, preneo RTS pisanje Tanjuga. "Imamo 30 dana (od glasanja nepoverenja Vladi) da se nova vlada formira, ako se ne formira nova vlada, onda se raspušta parlament", rekla je Brnabićeva za televiziju K1 i dodala da od tada ima 60 dana do izbora. Naglasila je i da će sednica parlamenta biti zakazana danas