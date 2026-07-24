Majka je ostavila s 5 godina, pa usledio pakao: Gledala kako joj jedna sestra gine dok je išla na sahranu drugoj

Malo je umetnika čija je životna priča toliko u kontrastu sa toplinom i nežnošću koju su ostavili u svojoj muzici.

Jadranka Stojaković, jedan od najautentičnijih vokala nekadašnje Jugoslavije, želela je samo jedno - da živi jednostavnim životom i peva. Ipak, sudbina joj je dodelila ulogu u drami kakvu ni najmračniji filmski scenariji ne bi mogli da izmisle. Njen život bio je nomadski i nestabilan još od najranijeg detinjstva: "Život mi je bio težak još od detinjstva. Do pete godine živela sam sa majkom, koja se selila iz mesta u mesto, pa sam prešla kod babe, a onda su brigu o