Muškarac (60) smrtno stradao u teškoj nesreći u Pećincima: Vozač i suvozač pobegli pa završili iza rešetaka

Mondo pre 1 sat  |  Mihajlo Sfera
Muškarac (60) smrtno stradao u teškoj nesreći u Pećincima: Vozač i suvozač pobegli pa završili iza rešetaka

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pećincima uhapsili su V.

M. (56) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi i M. T. (28) zbog sumnje da je izvršio krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Kako se sumnja, V.M. je 19. jula, upravljajući putničkim vozilom ford tranzit, udario šezdesetogodišnjeg muškarca koji je gurao bicikl, a potom zajedno sa suvozačem M.T, napustio lice mesta,
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