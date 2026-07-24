Oglasila se Slađa Alegro nakon masovne tuče na koncertu Lukasa: "Dok se to dešavalo ja sam već bila u krevetu"

Mondo pre 4 sati  |  Marina Cvetković
Oglasila se Slađa Alegro nakon masovne tuče na koncertu Lukasa: "Dok se to dešavalo ja sam već bila u krevetu"

Crnogorski mediji objavili su da je sinoć tokom nastupa Slađe Alegro i Ace Lukasa u Nikšiću izbila masovna tuča, te da ima povređenih.

Ovim povodom oglasila se i poznata srpska pevačica Slađa Alegro, koja je otkrila da se incident odigrao tek posle njihovog koncerta. - Čula sam za to tek jutros. To se verovatno dogodilo nakon našeg nastupa. Ja i Lukas smo nastupali zajedno u Nikšiću, bio je to jedan predivan koncert. Meni su tehničari posle rekli, kad su pakovali opremu, da je došlo od okršaja, ali to je bilo tek posle nastupa - počela je ona i sve okrenula na šalu. - Znate kako, gde ima i pića,
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

(Video) Isplivao snimak masovne tuče posle koncerta Ace Lukasa: Na sve strane lete flaše, ljudi se razbežali, čuje se vriska…

(Video) Isplivao snimak masovne tuče posle koncerta Ace Lukasa: Na sve strane lete flaše, ljudi se razbežali, čuje se vriska

Blic pre 21 minuta
Nakon HAOSA koji je izbio posle koncerta na kom je pevala sa Acom Lukasom, Slađa Alegro otkrila NOVE detalje „GDE IMA PIĆA…

Nakon HAOSA koji je izbio posle koncerta na kom je pevala sa Acom Lukasom, Slađa Alegro otkrila NOVE detalje „GDE IMA PIĆA, IMA I TUČE“

Svet & Skandal pre 1 sat
"Gde ima pića, ima i tuče" Slađa Alegro se oglasila nakon haosa koji je izbio posle koncerta na kom je pevala sa Acom Lukasom…

"Gde ima pića, ima i tuče" Slađa Alegro se oglasila nakon haosa koji je izbio posle koncerta na kom je pevala sa Acom Lukasom, otkrila nove detalje

Blic pre 5 sati
Isplivao snimak masovne tuče na koncertu Ace Lukasa: 80 osoba se pesniči dok lete stolice, povređen policajac

Isplivao snimak masovne tuče na koncertu Ace Lukasa: 80 osoba se pesniči dok lete stolice, povređen policajac

Mondo pre 4 sati
Haos! Pojavio se snimak masovne tuče nakon nastupa Ace Lukasa: 80 osoba se puca pesnicama, povređen policajac

Haos! Pojavio se snimak masovne tuče nakon nastupa Ace Lukasa: 80 osoba se puca pesnicama, povređen policajac

Kurir pre 4 sati
Isplivao snimak masovne tuče u Nikšiću: Sa Acom Lukasom pevala i poznata pevačica VIDEO

Isplivao snimak masovne tuče u Nikšiću: Sa Acom Lukasom pevala i poznata pevačica VIDEO

Nova pre 4 sati
Flaša pogodila nikšićkog policajca u masovnoj makljaži nakon koncerta Ace Lukasa: Nije se završilo pesmom, među 80 umešanih u…

Flaša pogodila nikšićkog policajca u masovnoj makljaži nakon koncerta Ace Lukasa: Nije se završilo pesmom, među 80 umešanih u incident ima i privedenih i povređenih

Dnevnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Balkan, najnovije vesti »

Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Zvicer osuđen na 40 godina zatvora

Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Zvicer osuđen na 40 godina zatvora

BBC News pre 11 minuta
Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Zvicer u bekstvu osuđen na 40 godina

Brutalni sukob Škaljarskog i Kavačkog klana: Zvicer u bekstvu osuđen na 40 godina

Danas pre 21 minuta
(Video) Isplivao snimak masovne tuče posle koncerta Ace Lukasa: Na sve strane lete flaše, ljudi se razbežali, čuje se vriska…

(Video) Isplivao snimak masovne tuče posle koncerta Ace Lukasa: Na sve strane lete flaše, ljudi se razbežali, čuje se vriska

Blic pre 21 minuta
Plenković: Novo poskupljenje goriva u Hrvatskoj

Plenković: Novo poskupljenje goriva u Hrvatskoj

Newsmax Balkans pre 1 minut
(Foto) Vozilo sletelo u provaliju kod Budve, stradao mladić

(Foto) Vozilo sletelo u provaliju kod Budve, stradao mladić

Newsmax Balkans pre 11 minuta