Oglasila se Slađa Alegro nakon masovne tuče na koncertu Lukasa: "Dok se to dešavalo ja sam već bila u krevetu"

Crnogorski mediji objavili su da je sinoć tokom nastupa Slađe Alegro i Ace Lukasa u Nikšiću izbila masovna tuča, te da ima povređenih.

Ovim povodom oglasila se i poznata srpska pevačica Slađa Alegro, koja je otkrila da se incident odigrao tek posle njihovog koncerta. - Čula sam za to tek jutros. To se verovatno dogodilo nakon našeg nastupa. Ja i Lukas smo nastupali zajedno u Nikšiću, bio je to jedan predivan koncert. Meni su tehničari posle rekli, kad su pakovali opremu, da je došlo od okršaja, ali to je bilo tek posle nastupa - počela je ona i sve okrenula na šalu. - Znate kako, gde ima i pića,