Poginulo dete (4) u automobilu sa srpskim tablicama: Jezivi detalji nesreće u Hrvatskoj, više osoba povređeno

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se u petak popodne dogodila na auto-putu A3 kod Lužana poginulo je četvorogodišnje dete, dok su tri osobe povređene.

Nesreća se dogodila oko 14.30 časova, a u njoj su učestvovala dva putnička vozila. Uviđajem Županijskog državnog tužilaštva, sprovedenim u saradnji sa policijskim službenicima, utvrđeno je da je 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine upravljao automobilom bosanskohercegovačkih registarskih oznaka desnom saobraćajnom trakom u smeru istoka. Prema navodima policije, nije držao potrebno odstojanje od automobila srpskih registarskih oznaka koji se kretao ispred