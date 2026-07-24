Poznato gde će biti pljuskova do kraja dana: Vikend nam donosi veliku promenu, meteorolog najavljuje obrt

Danas u većem delu Srbije uživamo u veoma ugodnom i prijatnom vremenu, uz promenljivu oblačnost i umeren do jak vetar, najavljuje meteorolog Đorđe Đurić u svojoj vremenskoj prognozi.

Lokalni pljuskovi do kraja dana mogući su samo na jugu Banata i u planinskim predelima na jugu zemlje, ali se nigde ne očekuju obilnije padavine niti grmljavinske oluje. U toku večeri sledi razvedravanje u svim krajevima, pa će noć pred nama biti vedra i prilično sveža. Trenutne temperature u većini mesta kreću se od 16 stepeni na jugu do 25 stepeni u Beogradu i Vojvodini, dok je najtoplije na istoku Srbije sa izmerenih 28 stepeni. Na planinama je znatno hladnije –