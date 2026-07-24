Đorđević: Ne očekujem da vladajuća većina glasa za predlog o nepoverenju Vladi

N1 Info pre 3 sata  |  N1 Beograd
Đorđević: Ne očekujem da vladajuća većina glasa za predlog o nepoverenju Vladi

Vanredna sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o predlogu za izglasavanje nepoverenja Vladi, prema oceni kopredsednice Zeleno-levog fronta Biljane Đorđević, neće moći da bude završena za jedan dan.

Ona navodi da su se od februara, kada je opozicija podnela zahtev zbog afere "Generalštab", nagomilali novi razlozi za nepoverenje Vladi, kao i da od vladajuće većine ne očekuje da glasa za ovaj predlog opozicije. Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić sazvala je za ponedeljak, 27. jul vanredno zasedanje Skupštine. Na dnevnom redu je jedna tačka i o glasanju o nepoverenju Vladi. Podsetimo, predlog za glasanje o nepoverenju Vladi podneli su
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