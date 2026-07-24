Iz Akcionarskog fonda svim punoletnima po 6.000 dinara: Vučić najavio promenu zakona

N1 Info pre 4 sati  |  D. K.
Iz Akcionarskog fonda svim punoletnima po 6.000 dinara: Vučić najavio promenu zakona
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je najavio da će 22. septembra svi punoletni građani Srbije dobiti po 6.000 dinara iz Akcionarskog fonda. "A neki i po 12.000 ili čak 18.000 dinara", pošto su, objašnjava - u međuvremenu nasledili akcije preminulih. "Sa isplatom iz Akcionarskog fonda idemo 22. septembra - moramo u međuvremenu da promenimo zakon zato što je neko napravio vrlo glup zakon tamo 2007, 2008. godine. Da vam objasnim u jednoj reči: Tada je
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