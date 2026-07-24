Ljubiša Ristić: Od mene su tražili da pomognem, treba sačuvati Atelje 212, ništa drugo

Novopostavljeni vršilac dužnosti direktora beogradskog pozorišta "Atelje 212" Ljubiša Ristić izjavio je danas FoNetu da je od njega traženo da pomogne i da je njegov zadatak da doprinese očuvanju tog pozorišta. "Od mene su tražili da pomognem, ima problema u Ateljeu.

To je moja obaveza, ništa tu nema komplikovano. Treba sačuvati Atelje 212, ništa drugo", rekao je Ristić. Na pitanje kakve probleme ima "Atelje 212", odgovorio je da ih ima "svakojakih". "Pa vidite šta se sve događa. Sve je u opasnosti: pozorišta, fakulteti, ko zna, sutra će početi da se ukidaju institucije koje ne rade. Treba to sve zaustaviti i normalno raditi", kazao je Ristić. On je dodao da su zaposleni u "Ateljeu 212" trenutno na odmoru i da će sa njima