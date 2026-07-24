Policija uhapsila osumnjičenog za prevaru: Obmanuo ženu da je njenoj ćerki potreban novac za operaciju

Leskovačka policija saopštila je da je uhapsila je tridesetjednogodišnjeg državljanina Severne Makedonije S.G. zbog sumnje da je sedamdesetpetogodišnjoj ženi rekao da joj je ćerka doživela saobraćajnu nesreću i da joj je potreban novac za operaciju.

Žena mu je, kako se sumnja, dala 2.650 evra, 120.000 dinara i zlatni nakit. Pripadnici policije pronašli su S.G. u neposrednoj blizini kuće sedamdesetpetogodišnje žene i sav novac i nakit vratili vlasnici. Policijska uprava u Leskovcu apeluje na starije, ali i na sve ostale građane, da ukoliko dobiju takav poziv to provere i da ne daju novac nepoznatim osobama, kao i da odmah obaveste policiju na broj 192.