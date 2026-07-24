RZS: Prosečna neto zarada u maju bila 118.398 dinara, polovina zaposlenih dobila do 93.277 dinara

U Srbiji je prosečna (bruto) zarada u maju ove godine iznosila 163.470 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) bila 118.398 dinara, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

U poređenju sa istim mesecom prethodne godine, prosečna bruto zarada za maj 2026. godine, nominalno je bila veća 9,8 odsto, a realno za 6,1 odsto, dok je prosečna neto zarada nominalno veća za 9,9 odsto, odnosno za 6,2 odsto realno, navedeno je u saopštenju. Medijalna neto zarada za maj 2026. godine iznosila je 93.277 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Rast bruto zarada u periodu januar-maj 2026. godine, u odnosu na