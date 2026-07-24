U Ruskim napadima na Ukrajinu pogođen konzulat Letonije

Počasni konzulat Letonije u ukrajinskom gradu Slavjansku oštećen je u ruskom napadu u kojem je poginulo šest civila, a više desetina ljudi je ranjeno, saopštili su ukrajinski i letonski zvaničnici, dok su Evropska unija i baltičke zemlje osudile napad na civilne objekte i diplomatsku infrastrukturu, prenose agencije.

Ministarka spoljnih poslova Letonije Baiba Braže potvrdila je da je konzulat oštećen u napadu i navela da je o tome obavestila ministre država članica EU i NATO, kao i međunarodne organizacije. „Rusija može uništiti zgrade, ali ne i volju Ukrajine i podršku Letonije“, poručila je Braže. Letonski javni servis LTV objavio je da počasni konzul Oleksandr Pavenko nije povređen. Predsednik Letonije Edgars Rinkevičs ocenio je napad kao „ratni zločin“ i poručio da će