Zrenjaninska opozicija traži odgovor: Da li je tačno da odbornik SNS nosi nanogvicu?

N1 Info pre 13 minuta  |  FoNet
Zrenjaninska opozicija traži odgovor: Da li je tačno da odbornik SNS nosi nanogvicu?
Zrenjaninska opozicija zatražila je danas hitan i zvaničan odgovor predsednika Skupštine grada Zrenjanina Čedomira Janjića i sekretarke gradskog parlamenta Svetlane Grujić povodom informacija da je odbornik Srpske napredne stranke (SNS) iz Belog Blata Miroslav Markuš osuđen na kaznu od godinu dana kućnog zatvora uz primenu elektronskog nadzora. Ako je ta informacija tačna, Miroslavu Markušu "po sili Zakona o lokalnim izborima momentalno prestaje odbornički mandat",
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