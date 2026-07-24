Eskalacija sukoba SAD i Irana i rast cena nafte

Naslovi.ai pre 23 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana i rast cena nafte

Nakon trinaeste noći američkih udara na Iran, Teheran odgovorio napadima na baze u regionu, dok cena nafte dostiže 100 dolara po barelu.

Sjedinjene Američke Države okončale su trinaestu noć vojnih udara na iranske vojne centre i skladišta dronova. Kao odgovor, iranske snage izvele su napade dronovima na američke objekte u Bahreinu, Jordanu i Iraku, uz prijavljene žrtve. RTV Insajder N1 Info Beta Danas Danas

Nova faza sukoba izazvala je skok cene nafte na 100 dolara po barelu. Iranski zvaničnici upozoravaju na dalje posledice, dok se spekuliše o mogućim iranskim napadima na Tel Aviv ukoliko se pritisak Vašingtona nastavi. Dojče vele B92 Večernje novosti Biznis.rs

Povezane vesti »

Eskalacija u Zalivu - Iran tvrdi da je napao američke baze, Bahrein i Kuvajt prijavili udare

Eskalacija u Zalivu - Iran tvrdi da je napao američke baze, Bahrein i Kuvajt prijavili udare

RTS pre 42 minuta
Palestinske vlasti osudile „masakr” na Zapadnoj obali

Palestinske vlasti osudile „masakr” na Zapadnoj obali

Politika pre 47 minuta
Više eksplozija kod američke vojne baze u Iraku

Više eksplozija kod američke vojne baze u Iraku

Politika pre 47 minuta
Eksplozije kod američke vojne baze u Iraku

Eksplozije kod američke vojne baze u Iraku

N1 Info pre 2 sata
Eksplozije kod američke vojne baze u Iraku

Eksplozije kod američke vojne baze u Iraku

Danas pre 2 sata
Izrael grupiše dodatne snage na Zapadnoj obali

Izrael grupiše dodatne snage na Zapadnoj obali

Politika pre 1 sat
UŽIVO Rast tenzija na Bliskom istoku! Tramp preti, Iran odgovara - to je znak očaja

UŽIVO Rast tenzija na Bliskom istoku! Tramp preti, Iran odgovara - to je znak očaja

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakCena nafteVašingtonTeheranTel AvivDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

EP: Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji

EP: Crna Gora najbolje pripremljena zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji

N1 Info pre 11 minuta
SAD uvele nove carine na robu iz 60 zemalja

SAD uvele nove carine na robu iz 60 zemalja

Forbes pre 17 minuta
Zaharova: Predlažem Masku povlačenje Starlinka da, kako kaže, ljudi ne bi ginuli

Zaharova: Predlažem Masku povlačenje Starlinka da, kako kaže, ljudi ne bi ginuli

RTV pre 17 minuta
Više od 20.000 ljudi u Francuskoj evakuisano zbog požara, borba sa vatrom i u Italiji i Španiji

Više od 20.000 ljudi u Francuskoj evakuisano zbog požara, borba sa vatrom i u Italiji i Španiji

BBC News pre 2 minuta
Fico: Slovačka neće biti deo Koalicije voljnih za pomoć Ukrajini

Fico: Slovačka neće biti deo Koalicije voljnih za pomoć Ukrajini

RTV pre 12 minuta