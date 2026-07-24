Eskalacija sukoba SAD i Irana i rast cena nafte

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Nakon trinaeste noći američkih udara na Iran, Teheran odgovorio napadima na baze u regionu, dok cena nafte dostiže 100 dolara po barelu.

Sjedinjene Američke Države okončale su trinaestu noć vojnih udara na iranske vojne centre i skladišta dronova. Kao odgovor, iranske snage izvele su napade dronovima na američke objekte u Bahreinu, Jordanu i Iraku, uz prijavljene žrtve. RTV Insajder N1 Info Beta Danas Danas

Nova faza sukoba izazvala je skok cene nafte na 100 dolara po barelu. Iranski zvaničnici upozoravaju na dalje posledice, dok se spekuliše o mogućim iranskim napadima na Tel Aviv ukoliko se pritisak Vašingtona nastavi. Dojče vele B92 Večernje novosti Biznis.rs