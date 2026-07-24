Eskalacija sukoba SAD i Irana, nestabilnost nafte i napetosti na Zapadnoj obali

Naslovi.ai pre 13 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana, nestabilnost nafte i napetosti na Zapadnoj obali

Nakon trinaeste noći američkih udara na Iran, Teheran odgovorio napadima na baze u regionu, dok cene nafte beleže oscilacije usled globalne neizvesnosti.

Sjedinjene Američke Države okončale su trinaestu noć vojnih udara na iranske vojne centre i skladišta dronova. Kao odgovor, iranske snage izvele su napade dronovima na američke objekte u Bahreinu, Jordanu i Iraku, uz prijavljene žrtve. RTV Insajder N1 Info Beta Danas Danas

Cena nafte je nakon skoka na preko 100 dolara po barelu usled sukoba na Bliskom istoku zabeležila blagi pad, dok UN pozivaju na evakuaciju mornara iz Ormuskog moreuza. Dojče vele B92 Večernje novosti Biznis.rs RTS Vreme Serbian News Media

Istovremeno, na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze zabeleženi su novi oružani incidenti sa žrtvama, dok je Izrael pojačao prisustvo snaga nakon napada kod sela Tel. NIN Politika Politika Euronews

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