Eskalacija sukoba SAD i Irana, novi udari i diplomatske tenzije

Naslovi.ai pre 15 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana, novi udari i diplomatske tenzije

Iranska revolucionarna garda pokrenula novu fazu operacije 'Nasr-2', dok Teheran odbacuje jezik pretnji Vašingtona.

Sjedinjene Američke Države okončale su trinaestu noć udara na Iran, na šta je Teheran odgovorio nastavkom operacije 'Nasr-2'. Iranska revolucionarna garda izvestila je o napadima na američku bazu Udairi u Kuvajtu, gde su uništeni vojni objekti. RTV Večernje novosti N1 Info Danas

Ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da Iran neće tolerisati pretnje SAD, naglašavajući značaj konsultacija sa Rusijom i Kinom. U međuvremenu, cena nafte beleži oscilacije, a premijer Izraela najavljuje put u Vašington. Politika RTS Vreme Serbian News Media Sputnik

Na Zapadnoj obali i u Pojasu Gaze zabeleženi su novi oružani incidenti. NIN Politika Politika Euronews

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