Eskalacija sukoba SAD i Irana, novi udari i diplomatski pregovori

Naslovi.ai pre 31 minuta
Eskalacija sukoba SAD i Irana, novi udari i diplomatski pregovori

Iranska revolucionarna garda nastavlja operaciju 'Nasr-2', dok Donald Tramp navodi da su pregovori sa Teheranom u toku.

Sjedinjene Američke Države okončale su trinaestu noć udara na Iran, na šta je Teheran odgovorio nastavkom operacije 'Nasr-2'. Iranska revolucionarna garda izvestila je o napadima na američku bazu Udairi u Kuvajtu. Predsednik Tramp je izjavio da Vašington pregovara sa Iranom, tvrdeći da Teheran postaje ozbiljniji, iako konačan sporazum još nije postignut. RTV Večernje novosti N1 Info Danas RTS B92 Newsmax Balkans Insajder

Ministar spoljnih poslova Abas Arakči poručio je da Iran neće tolerisati pretnje SAD, dok Vašington i London planiraju formiranje međunarodne koalicije za zaštitu plovidbe Ormuzom. Cena nafte beleži oscilacije, a premijer Izraela najavljuje put u Vašington. Politika Vreme Serbian News Media Sputnik Politika Večernje novosti

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