Nove američke carine, ekonomske mere i sankcije EU

Naslovi.ai pre 1 dan

Američke carine na robu iz 80 zemalja izazvale su pravne sporove, dok EU uvodi sankcije Iranu i Rusiji.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz preko 80 trgovinskih partnera, obrazložene suzbijanjem prinudnog rada. Kompanije Collective Horology i Burlap & Barrel podnele su tužbu američkom Sudu za međunarodnu trgovinu osporavajući ove namete. Analitičari ocenjuju da carine predstavljaju sredstvo političkog pritiska i pregovaranja administracije Donalda Trampa, koja nastavlja sa nametima uprkos ranijim sudskim odlukama. Euronews Euronews Insajder

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava. Takođe, EU planira diplomatske mere protiv Rusije zbog neselektivnih napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Kalas je osporila američke navode o nedostacima kontrole prisilnog rada u EU, najavljujući traženje pojašnjenja od Vašingtona. Globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene beleže značajan nedeljni rast. Večernje novosti Politika Beta Radio sto plus Serbian News Media Serbian News Media Insajder N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus