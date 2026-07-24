Nove američke carine, ekonomske mere Srbije i sankcije EU

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Američke carine na srpsku robu ukinute, dok se najavljuju nove ekonomske mere i sankcije EU. Kompanije osporavaju nove američke tarife na sudu.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz preko 80 trgovinskih partnera, obrazložene suzbijanjem prinudnog rada. Kompanije Collective Horology i Burlap & Barrel podnele su tužbu američkom Sudu za međunarodnu trgovinu osporavajući ove namete. Istovremeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da su američke carine od 35 odsto na srpsku robu ukinute i svedene na nula odsto dok traju pregovori. Vučić je najavio i nove ekonomske mere: sniženje cena lekova od 1. avgusta, isplatu pomoći penzionerima 14. septembra, kao i isplatu 6.000 dinara punoletnim građanima iz Akcionarskog fonda 22. septembra, uz najavljenu izmenu zakona. Euronews Serbian News Media Euronews Insajder N1 Info Politika RTS RTV Blic N1 Info Sputnik NIN Mondo B92 Euronews

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava. Takođe, EU planira diplomatske mere protiv Rusije zbog neselektivnih napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Kalas je osporila američke navode o nedostacima kontrole prisilnog rada u EU, najavljujući traženje pojašnjenja od Vašingtona. Globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene beleže značajan nedeljni rast. Večernje novosti Politika Beta Radio sto plus Serbian News Media Serbian News Media Insajder N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus