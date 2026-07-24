Nove američke carine na robu iz 60 zemalja i reakcije Kine

Naslovi.ai pre 9 minuta
Nove američke carine na robu iz 60 zemalja i reakcije Kine

Administracija Donalda Trampa uvela tarife od 10 do 12,5 odsto, dok Peking upozorava da trgovinski ratovi nisu u interesu nijedne strane.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju i Kinu. Ova mera, koja obuhvata gotovo 99,4 odsto američkog uvoza, obrazložena je navodnim propustima tih zemalja u suzbijanju prinudnog rada. N1 Info Danas Insajder Radio 021

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas odbacila je američke navode kao neosnovane, ističući visoke standarde rada u Uniji tokom samita ASEAN u Manili. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se Peking protivi jednostranim carinama, naglašavajući da trgovinski ratovi nisu u interesu nijedne strane. RTV Euronews N1 Info Politika RTS

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