Nove američke carine na robu iz 60 zemalja

Naslovi.ai pre 18 minuta
Nove američke carine na robu iz 60 zemalja

Administracija Donalda Trampa uvela tarife od 10 do 12,5 odsto uz obrazloženje o nedovoljnom sprovođenju zabrana prinudnog rada u globalnim lancima snabdevanja.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju i Kinu. Ova mera, koja obuhvata gotovo 99,4 odsto američkog uvoza, obrazložena je navodnim propustima tih zemalja u suzbijanju prinudnog rada. N1 Info Danas Insajder Radio 021

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas odbacila je američke navode kao neosnovane, ističući visoke standarde rada u Uniji. Brisel očekuje dalje poštovanje trgovinskih sporazuma, dok investitori prate uticaj mera na berzanske indekse i cene energenata. Politika RTS Euronews RTV

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