Nove američke carine, reakcije Kine i nove sankcije EU prema Iranu

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Dok traju trgovinske tenzije zbog američkih carina, EU uvodi sankcije iranskim zvaničnicima, a cene nafte beleže oscilacije.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju i Kinu. Ova mera, koja obuhvata gotovo 99,4 odsto američkog uvoza, obrazložena je navodnim propustima tih zemalja u suzbijanju prinudnog rada. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ovaj potez kao jednostran i štetan po globalnu trgovinu. N1 Info Danas Insajder RTV Euronews

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je nove sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava i progona disidenata. Istovremeno, globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene Brent i američke sirove nafte beleže značajan nedeljni rast uprkos dnevnim oscilacijama. N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus