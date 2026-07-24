Nove američke carine, reakcije Kine i nove sankcije EU prema Iranu

Naslovi.ai pre 31 minuta
Nove američke carine, reakcije Kine i nove sankcije EU prema Iranu

Dok traju trgovinske tenzije zbog američkih carina, EU uvodi sankcije iranskim zvaničnicima, a cene nafte beleže oscilacije.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz 60 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju i Kinu. Ova mera, koja obuhvata gotovo 99,4 odsto američkog uvoza, obrazložena je navodnim propustima tih zemalja u suzbijanju prinudnog rada. Kinesko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ovaj potez kao jednostran i štetan po globalnu trgovinu. N1 Info Danas Insajder RTV Euronews

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je nove sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava i progona disidenata. Istovremeno, globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene Brent i američke sirove nafte beleže značajan nedeljni rast uprkos dnevnim oscilacijama. N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus

Povezane vesti »

Evropska unija uvela sankcije iranskim sudijama zbog kršenja ljudskih prava

Evropska unija uvela sankcije iranskim sudijama zbog kršenja ljudskih prava

Insajder pre 40 minuta
Kalas: EU uvela sankcije iranskim sudijama zbog navodnog kršenja ljudskih prava

Kalas: EU uvela sankcije iranskim sudijama zbog navodnog kršenja ljudskih prava

RTV pre 1 sat
Evropska unija uvela sankcije iranskim sudijama zbog kršenja ljudskih prava

Evropska unija uvela sankcije iranskim sudijama zbog kršenja ljudskih prava

N1 Info pre 36 minuta
Akcije na Volstritu lagano nagore, a nafta pomalo nadole

Akcije na Volstritu lagano nagore, a nafta pomalo nadole

Radio sto plus pre 56 minuta
EU odgovorila na Trampove nove carine: "Pridržavajte se trgovinskog sporazuma"

EU odgovorila na Trampove nove carine: "Pridržavajte se trgovinskog sporazuma"

B92 pre 1 sat
Kalas: Evropska unija uvela nove restriktivne mere protiv iranskih sudija

Kalas: Evropska unija uvela nove restriktivne mere protiv iranskih sudija

Politika pre 1 sat
EU pojačava pritisak na Iran: Kalas otkrila ko je na udaru najnovijih sankcija

EU pojačava pritisak na Iran: Kalas otkrila ko je na udaru najnovijih sankcija

Večernje novosti pre 56 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaIranCena nafteBriselEUPekingKinaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Irska policija presrela auto-bombu blizu granice sa Severnom Irskom

Irska policija presrela auto-bombu blizu granice sa Severnom Irskom

Insajder pre 0 minuta
EK pokrenula postupak protiv TikToka zbog sumnje da je prekršila pravila EU o bezbednosti

EK pokrenula postupak protiv TikToka zbog sumnje da je prekršila pravila EU o bezbednosti

N1 Info pre 1 minut
Odlučna poruka Fica: Slovačka nije i neće biti član „koalicije voljnih“

Odlučna poruka Fica: Slovačka nije i neće biti član „koalicije voljnih“

Sputnik pre 5 minuta
"Želim da vam pomognem": U Černigovu uhapšena žena, vojnicima poklonila pakete iz Mekdonaldsa sa eksplozivom

"Želim da vam pomognem": U Černigovu uhapšena žena, vojnicima poklonila pakete iz Mekdonaldsa sa eksplozivom

Blic pre 16 minuta
Poljska nudi SAD-u i Ukrajini trilateralnu saradnju: Proizvodnja raketa Patriot na bezbednoj lokaciji

Poljska nudi SAD-u i Ukrajini trilateralnu saradnju: Proizvodnja raketa Patriot na bezbednoj lokaciji

NIN pre 6 minuta