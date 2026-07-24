Nove američke carine, reakcije Kine, sankcije EU i politički pritisci

Naslovi.ai pre 23 minuta
Nove američke carine, reakcije Kine, sankcije EU i politički pritisci

Dok traju trgovinske tenzije zbog američkih carina, EU uvodi sankcije Iranu, a republikanci strahuju od negativnih efekata Trampove politike na izbore.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz preko 80 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, Kinu, Kanadu i Japan. Ova mera, obrazložena suzbijanjem prinudnog rada, izazvala je oštre reakcije Kine, dok se unutar SAD pojavila zabrinutost republikanaca da bi dodatni rast cena mogao ugroziti njihove izborne šanse. Tramp je dodatno zapretio visokim carinama na kanadsku robu i lekove. N1 Info Danas Insajder RTV Euronews Kamatica NIN Blic

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je sankcije protiv petorice iranskih sudija i jednog hakera zbog kršenja ljudskih prava i progona disidenata. Istovremeno, Kalas je osporila američke navode o nedostacima kontrole prisilnog rada u EU, najavljujući traženje pojašnjenja od Vašingtona. Globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene beleže značajan nedeljni rast. Beta Radio sto plus Serbian News Media Serbian News Media Insajder N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus

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