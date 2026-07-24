Nove američke carine, sankcije EU prema Iranu i Rusiji, ukidanje carina za Srbiju

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Dok traju globalne trgovinske tenzije, EU uvodi sankcije Iranu i Rusiji, a najavljeno je ukidanje američkih carina na robu iz Srbije.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz preko 80 trgovinskih partnera, uključujući Evropsku uniju, Kinu, Kanadu i Japan. Ova mera, obrazložena suzbijanjem prinudnog rada, izazvala je oštre reakcije Kine, dok se unutar SAD pojavila zabrinutost republikanaca da bi dodatni rast cena mogao ugroziti njihove izborne šanse. Istovremeno, potvrđeno je da će američke carine od 35 odsto na srpsku robu biti ukinute nakon intenzivnih pregovora. Newsmax Balkans B92 Sputnik Euronews N1 Info Danas Insajder RTV Kamatica NIN Blic

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava. Takođe, EU planira diplomatske mere protiv Rusije zbog neselektivnih napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Kalas je osporila američke navode o nedostacima kontrole prisilnog rada u EU, najavljujući traženje pojašnjenja od Vašingtona. Globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene beleže značajan nedeljni rast. Večernje novosti Politika Beta Radio sto plus Serbian News Media Serbian News Media Insajder N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus