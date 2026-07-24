Nove cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin poskupeli za dva dinara

Naslovi.ai pre 24 minuta
Nove cene goriva u Srbiji: Dizel i benzin poskupeli za dva dinara

Od danas u 15 časova na pumpama u Srbiji važe nove maksimalne maloprodajne cene goriva koje će biti na snazi do 31. jula.

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje važe od danas u 15 časova do petka, 31. jula. Litar evrodizela koštaće maksimalno 224 dinara, dok će cena benzina evropremijum BMB 95 biti 200 dinara. U odnosu na prethodnu nedelju, oba derivata poskupela su za po dva dinara po litru. Za poljoprivrednike je cena dizela ostala nepromenjena i iznosi 184 dinara. Newsmax Balkans Radio 021 Nedeljnik N1 Info Danas

Rast cena naftnih derivata posledica je ponovnog poskupljenja nafte na svetskom tržištu usled obnovljenih sukoba na Bliskom istoku. Vlada Srbije je produžila Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte do sredine avgusta, dok se u regionu razmatraju dodatne mere, poput smanjenja akciza i PDV-a, kako bi se ublažili efekti poskupljenja. Bujanovačke Moj Novi Sad Biznis.rs

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