Povučeni sporni projekti javno-privatnog partnerstva u Beogradu

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Povučeni sporni projekti javno-privatnog partnerstva u Beogradu

Skupština grada Beograda odustala od rasprave o bezbednosnom sistemu, dok su odbijeni predlozi opozicije za nezavisnu reviziju projekata.

Na današnjoj sednici Skupštine grada Beograda predsednik parlamenta Nikola Nikodijević povukao je sa dnevnog reda predloge projekata javno-privatnog partnerstva za uspostavljanje integrisanog bezbednosnog sistema i novogodišnje dekoracije. Odluka je obrazložena nedostatkom mišljenja nadležne komisije i velikim brojem amandmana. Insajder Nova Slobodna Evropa Euronews

Opozicija i aktivisti su prethodno oštro kritikovali ove predloge, ocenjujući ih kao koruptivne i štetne po budžet grada, uz upozorenja da bi bezbednosni sistem mogao dovesti do formiranja paravojnih struktura. Predstavnici pokreta Kreni-promeni povlačenje tačaka ocenili su kao pobedu građana. N1 Info Nedeljnik Serbian News Media

Skupština je istovremeno odbacila inicijative opozicije za uvrštavanje tačaka o nezavisnoj reviziji projekata i kadrovskim rešenjima u javnim ustanovama, dok su zaposleni u Apoteci Beograd protestovali ispred skupštine tražeći isplatu zarada. Beta

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