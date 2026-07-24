SAD ukinule carine za Srbiju, napredak u pregovorima o NIS-u i ekonomske mere

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Američke carine na srpsku robu svedene na nula odsto, dok se najavljuju rešenje za NIS i nove ekonomske mere.

Sjedinjene Američke Države uvele su nove carine od 10 do 12,5 odsto na uvoz robe iz preko 80 trgovinskih partnera, obrazložene suzbijanjem prinudnog rada. Istovremeno, predsednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da su američke carine od 35 odsto na srpsku robu ukinute i svedene na nula odsto dok traju pregovori. Vučić je izrazio optimizam povodom skorog rešavanja statusa Naftne industrije Srbije u pregovorima sa ruskim i mađarskim partnerima, te najavio isplatu novčane pomoći građanima i sniženje cena lekova. Blic Jugmedia RTS Nova N1 Info Nova Sputnik Kurir Euronews B92

Visoka predstavnica EU Kaja Kalas najavila je sankcije protiv iranskih sudija i pojedinaca zbog kršenja ljudskih prava. Takođe, EU planira diplomatske mere protiv Rusije zbog neselektivnih napada na civilne ciljeve u Ukrajini. Kalas je osporila američke navode o nedostacima kontrole prisilnog rada u EU, najavljujući traženje pojašnjenja od Vašingtona. Globalna tržišta nafte reaguju na geopolitičke tenzije, pri čemu cene beleže značajan nedeljni rast. Večernje novosti Politika Beta Radio sto plus Serbian News Media Serbian News Media Insajder N1 Info Insajder RTV Politika Večernje novosti Radio sto plus