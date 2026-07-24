Vremenska prognoza: Hladni front doneo osveženje, razvedravanje tokom dana

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Nakon prolaska hladnog fronta, na severu Srbije je vedro, dok se na jugu i istoku padavine očekuju do kraja dana. Stabilizacija vremena stiže za vikend.

Hladni front koji je tokom noći i jutra prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu i padavine. Na severu zemlje i u Vojvodini već je došlo do razvedravanja, dok se u centralnim krajevima kiša smiruje. Padavine se trenutno premeštaju ka jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati do kraja dana. Telegraf N1 Info RTS

Za vikend sledi stabilizacija vremena uz pretežno sunčane periode i postepeni porast temperature. Ipak, meteorolozi za početak naredne nedelje najavljuju nove prolazne pljuskove, dok se znatno topliji talas sa temperaturama preko 40 stepeni očekuje tek od avgusta. Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije