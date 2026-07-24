Vremenska prognoza: Hladni front doneo osveženje, stabilizacija vremena za vikend

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Nakon prolaska hladnog fronta, na severu Srbije je vedro, dok se na jugu i istoku padavine povlače. Za vikend sledi pretežno sunčano i toplije vreme.

Hladni front koji je prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu i padavine. Na severu zemlje i u Vojvodini došlo je do razvedravanja, dok se u centralnim krajevima kiša smiruje. Padavine se premeštaju ka jugu i istoku Srbije, gde će se zadržati do kraja dana. Telegraf N1 Info RTS

Za vikend sledi stabilizacija vremena uz pretežno sunčane periode i postepeni porast temperature do 29 stepeni. Ipak, meteorolozi za početak naredne nedelje najavljuju nove prolazne pljuskove, dok se znatno topliji talas sa temperaturama preko 40 stepeni očekuje tek od avgusta. Serbian News Media Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije