Vremenska prognoza: Razvedravanje širom Srbije i sveža noć

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Nakon prolaska hladnog fronta, padavine prestaju i u južnim krajevima, a noć pred nama biće vedra i vrlo sveža.

Hladni front koji je prešao preko Srbije doneo je osetno svežiju vazdušnu masu. Padavine su prestale u većini krajeva, a do kraja dana očekuju se samo još lokalni pljuskovi na jugu Banata i planinama na jugu Srbije. U toku večeri uslediće potpuno razvedravanje, pa će noć biti vedra i vrlo sveža sa temperaturama koje se već spuštaju na 8 do 16 stepeni. Telegraf Telegraf N1 Info

Vikend donosi stabilizaciju vremena uz pretežno sunčane periode i porast temperature do 29 stepeni. Novo naoblačenje sa kratkotrajnom kišom i pljuskovima očekuje se od nedelje popodne, dok se znatno topliji talas sa temperaturama preko 40 stepeni prognozira tek od avgusta. Radio 021 Serbian News Media Nova Moj Novi Sad Glas Zapadne Srbije